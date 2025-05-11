Автобус с пассажирами сгорел дотла на трассе в Хабаровском крае

«Водитель сначала отказывался выпускать людей, спрашивая: “Зачем?”», — пишет Telegram-канал со ссылкой на подписчика, который в момент инцидента находился в салоне. Отмечается, что лишь выйдя наружу и оценив ситуацию, водитель открыл двери, позволив всем выбежать из горящего транспорта.