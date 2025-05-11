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Автобус с пассажирами сгорел дотла на трассе в Хабаровском крае

Люди успели выбежать из салона, но как утверждается в соцсетях, водитель изначально не хотел их выпускать.

Источник: Соцсети

В Хабаровском крае на трассе «Лидога — Ванино» сгорел междугородний пассажирский автобус. Об этом сообщили в Telegram-канале «27Region | Ванино — Советская Гавань».

ЧП произошло в ночь на 11 мая, примерно в 60 км от старой заправки. Автобус загорелся во время движения, дым быстро заполнил салон. Пассажиры, проснувшись от удушья, запаниковали и потребовали открыть двери.

«Водитель сначала отказывался выпускать людей, спрашивая: “Зачем?”», — пишет Telegram-канал со ссылкой на подписчика, который в момент инцидента находился в салоне. Отмечается, что лишь выйдя наружу и оценив ситуацию, водитель открыл двери, позволив всем выбежать из горящего транспорта.

Автобус полностью уничтожен огнём. Пострадавших среди пассажиров нет. Другие обстоятельства происшествия уточняются.