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Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине

Россия выражает благодарность зарубежным лидерам за их усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иностранными гостями. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

Путин предложил возобновить переговоры в Стамбуле 15 мая.

Россия выражает благодарность зарубежным лидерам за их усилия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с иностранными гостями. Трансляция велась на телеканале «Россия-24».

«В ходе прошедших переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают, чтобы этот конфликт был завершен», — сказал глава государства.

По словам президента, вопросы, связанные с украинским урегулированием, регулярно обсуждаются на международных площадках и встречах на высшем уровне. Путин подчеркнул, что российская сторона фиксирует заинтересованность зарубежных партнеров в поиске путей выхода из кризиса. Также он отметил, что Россия открыта к диалогу с теми странами, которые стремятся к миру и стабильности в регионе.

Президент Российской Федерации Владимир Путин сообщил о намерении обсудить с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос проведения переговоров с Украиной в Стамбуле. Кроме того, российский лидер призвал Киев возобновить прямой диалог, предложив начать переговорный процесс без каких-либо предварительных условий и без промедления — 15 мая в Стамбуле.