Путин поблагодарил зарубежных лидеров за усилия по Украине

«В ходе прошедших переговоров и встреч затрагивался и вопрос урегулирования на Украине. Мы благодарны всем нашим гостям, друзьям за то внимание, которое они уделяют этому конфликту, и за те усилия, которые они предпринимают, чтобы этот конфликт был завершен», — сказал глава государства.