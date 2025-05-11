Клишас прокомментировал заявление Путина о переговорах.
Инициатива в урегулировании украинского вопроса находится на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении, несмотря на усилия союзников президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Так он прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о возобновлении переговоров.
«Несмотря на все усилия “друзей” Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — написал сенатор. Он подчеркнул, что озвученные российским лидером позиции отражают реальное положение дел на международной арене и демонстрируют уверенность Москвы в своих действиях.
По словам Клишаса, предложения, которые выдвигает российская сторона, становятся предметом обсуждения не только внутри страны, но и за ее пределами. Сенатор также отметил, что попытки западных государств усилить поддержку Киева не приводят к изменению ситуации в пользу Украины.
Во время выступления перед представителями СМИ в Кремле 11 мая Владимир Путин высказал инициативу провести 15 мая в Стамбуле прямые переговоры между Россией и Украиной. Россия предложила начать переговоры с Украиной без предварительных условий, отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.