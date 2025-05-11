«Несмотря на все усилия “друзей” Зеленского, инициатива в украинском вопросе полностью на стороне России как на военном, так и на дипломатическом направлении», — написал сенатор. Он подчеркнул, что озвученные российским лидером позиции отражают реальное положение дел на международной арене и демонстрируют уверенность Москвы в своих действиях.