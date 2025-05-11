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Экс-глава Минсельхоза пустился в бега с поддельными документами

Бывший руководитель департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских, находившийся в розыске в течение 12 лет, во время бегства пользовался фальшивыми документами. Об этом сообщается в материалах дела.

Донских использовал поддельные документы, удостоверяющие личность.

Бывший руководитель департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских, находившийся в розыске в течение 12 лет, во время бегства пользовался фальшивыми документами. Об этом сообщается в материалах дела.

«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — передает РИА Новости содержание документов. Там уточнили, что у него отсутствует стабильный легальный источник дохода.

В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который на протяжении 12 лет скрывался от органов следствия по обвинению в хищении свыше двух миллиардов рублей. Он был задержан на территории Истринского района Московской области. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.