Экс-глава Минсельхоза пустился в бега с поддельными документами

Донских использовал поддельные документы, удостоверяющие личность.
Бывший руководитель департамента административной работы Министерства сельского хозяйства России Олег Донских, находившийся в розыске в течение 12 лет, во время бегства пользовался фальшивыми документами. Об этом сообщается в материалах дела.
«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — передает РИА Новости содержание документов. Там уточнили, что у него отсутствует стабильный легальный источник дохода.
В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который на протяжении 12 лет скрывался от органов следствия по обвинению в хищении свыше двух миллиардов рублей. Он был задержан на территории Истринского района Московской области. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.