Экс-глава Минсельхоза пустился в бега с поддельными документами

В июне 2024 года ФСБ сообщила о задержании Донских, который на протяжении 12 лет скрывался от органов следствия по обвинению в хищении свыше двух миллиардов рублей. Он был задержан на территории Истринского района Московской области. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.