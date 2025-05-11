Полиция Украины расследует избиение бывшего военного в харьковском ТЦК

Сотрудник военкомата Харькова избил бывшего военнослужащего, в связи с чем полиция Украины возбудила уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести телесных повреждений. В настоящее время проводится служебное расследование, сообщает украинское агентство УНН.
Инцидент произошел 9 мая, когда в полицию поступило сообщение о том, что в помещении военкомата незаконно удерживается 49-летний мужчина.
По материалам дела, сотруднику военкомата предъявлено обвинение в «умышленном причинении средней тяжести телесных повреждений». Данная статья предусматривает исправительные работы до двух лет, ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
В свою очередь, Харьковский областной военкомат отметил, что конфликт возник из-за взаимного недопонимания и осудил действия военнослужащего, который перешел к физическому насилию.
Ранее в Великобритании стало популярным видео, на котором украинский военком сбивает велосипедиста, после чего его сажают в автомобиль. Ролик набрал 1,2 миллиона просмотров.