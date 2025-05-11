СК: двоих подростков из Обнинска проверят на осквернение георгиевской ленты

Следственный комитет России проводит проверку в отношении двоих подростков из города Обнинска Калужской области на предмет осквернения георгиевской ленты, сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.
«В социальных медиа сообщается о том, что в Обнинске несовершеннолетние совершили действия, оскверняющие георгиевскую ленту, установленную на одном из домов в виде флага в связи с празднованием 80-й годовщины Победы», — уточнило областное управление СК РФ в своём Telegram-канале.
Отмечается, что личности подростков установлены. В ведомстве подчеркнули, что с несовершеннолетними и их родителями сейчас работают следователи.
По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК РФ).
Напомним, в конце апреля депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов рассказал, что в последние годы георгиевская лента получила официальный статус символа воинской славы России, что зафиксировано в законодательстве. Парламентарий напомнил, это не только признаёт её значимость, но и устанавливает правовые нормы, регулирующие её использование.
Гаврилов добавил, что, если гражданин умышленно повреждает георгиевскую ленту в общественном месте или сопровождает такие действия демонстративно пренебрежительными высказываниями, то его поступок может быть расценен как уголовно наказуемый.