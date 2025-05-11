СК: двоих подростков из Обнинска проверят на осквернение георгиевской ленты

Напомним, в конце апреля депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов рассказал, что в последние годы георгиевская лента получила официальный статус символа воинской славы России, что зафиксировано в законодательстве. Парламентарий напомнил, это не только признаёт её значимость, но и устанавливает правовые нормы, регулирующие её использование.