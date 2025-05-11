Умер один из пострадавших при пожаре на фабрике в Якутии

Инцидент на складе готовой продукции произошел 7 мая, примерно в 07:57 по местному времени. По предварительным данным, на территории склада произошел взрыв, после которого в небо поднялся густой черный дым с языками пламени. Спустя короткое время начался пожар и сработала тревожная сигнализация. Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за метана, находившегося на складе готовой продукции. Огонь распространился на запасы угля, хранившиеся на складе. В момент происшествия в здании находились четверо человек.