Умер один из пострадавших при пожаре на фабрике в Якутии

Один из пострадавших при взрыве на фабрике скончался в больнице.
Один из пострадавших на углеобогатительной фабрике в городе Нерюнгри (Якутия) скончался в больнице. Об этом заявили в Министерстве здравоохранения Якутии.
«Несмотря на все усилия врачей и проводимые реанимационные мероприятия, мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии, скончался от поражений несовместимых с жизнью», — сказано в сообщении Минздрава в их официальном telegram-канале. Отмечается, что состояние других госпитализированных пациентов остается без изменений. Медицинский персонал предоставляет им полный объем необходимой помощи.
Инцидент на складе готовой продукции произошел 7 мая, примерно в 07:57 по местному времени. По предварительным данным, на территории склада произошел взрыв, после которого в небо поднялся густой черный дым с языками пламени. Спустя короткое время начался пожар и сработала тревожная сигнализация. Согласно предварительной информации, возгорание произошло из-за метана, находившегося на складе готовой продукции. Огонь распространился на запасы угля, хранившиеся на складе. В момент происшествия в здании находились четверо человек.