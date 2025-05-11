Путин предложил Киеву прямые мирные переговоры в Стамбуле: главные заявления с ночной пресс-конференции

Путин отметил, что Россию объединяет с ее партнерами общее историческое наследие и уважение к подвигу настоящих героев, боровшихся за свободу, а также общая ответственность за построение более справедливого и безопасного мира. «В центре внимания прошедших в Москве двусторонних и многосторонних переговоров были вопросы, от которых напрямую зависит стабильное развитие всего мирового сообщества в Евразии и других регионах», — заявил он.