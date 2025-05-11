Путин предложил Киеву прямые мирные переговоры в Стамбуле: главные заявления с ночной пресс-конференции

Путин выступил перед журналистами в Кремле.
Президент России Владимир Путин провел встречу с журналистами российских и зарубежных СМИ, в рамках которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы. В ходе беседы глава государства прокомментировал завершение трехдневного режима прекращения огня в зоне СВО, а также обсудил возможность возобновить мирные переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая. Основные заявления главы государства — в материале URA.RU.
Путин предложил Киеву возобновить прямые переговоры без предварительных условий.
Президент напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса; инициатором их разрыва весной 2022 года выступила украинская сторона. Путин заявил о готовности вернуться к прямому диалогу без предварительных условий:
«Мы предлагаем начать процесс уже без промедления — в ближайший четверг, 15 мая, в Стамбуле, где ранее проходили переговоры». Российский лидер подчеркнул: Москва заинтересована в содержательных переговорах для установления причин конфликта и достижения долгосрочного мира.
Россия неоднократно предлагала шаги по прекращению огня, отметил ПутинФото: URA.RU.
В 2022 году был согласован совместный проект соглашения, который тогдашний руководитель украинской делегации парафировал; однако под давлением Запада этот документ был отклонен Киевом. По его словам, реальное прекращение огня обеими сторонами стало бы первым шагом к установлению прочного мира, а не к затяжному противостоянию после перегруппировки украинских войск.
«Наше предложение остается действующим. Теперь решение за украинским руководством и их иностранными кураторами, которые преследуют собственные политические интересы и продолжают войну против России руками украинских националистов», — резюмировал Путин.
Он выразил уверенность, что те политики, кто действительно стремится к миру, поддержат этот подход. Президент также поблагодарил за посреднические усилия Китай, Бразилию, страны Африки и Ближнего Востока, а также новую администрацию США.
Празднование Дня Победы.
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Владимир Путин в начале своего выступления выразил благодарность зарубежным гостям, отметив, что Россия глубоко уважает всех, кто внес свой вклад в достижение общей победы над нацизмом. В числе этих участников — союзники Советского Союза по антигитлеровской коалиции, солдаты Китая, представители антифашистского сопротивления в Европе, бойцы национально-освободительных движений в Африке и Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также добровольцы из стран Латинской Америки.
В праздничных мероприятиях приняли участие руководители 27 государств и порядка 10 глав международных организаций. Кроме того, шесть стран были представлены на высоком уровне. Военные подразделения из 13 государств прошли по Красной площади в составе парадных расчетов.
Несмотря на давление, угрозы и даже закрытие воздушного пространства, лидеры ряда европейских стран — Сербии, Словакии, Боснии и Герцеговины — прибыли в Москву. «Мы понимаем, с каким серьезным давлением им пришлось столкнуться. Потому искренне ценим их политическую смелость, принципиальную нравственную позицию и готовность разделить с нами этот праздник, отдать дань памяти героям Великой Отечественной и Второй мировой войн», — подчеркнул президент.
Другие заявления президента.
Признательность КНДР.
Глава государства сообщил, что лично выразил благодарность командованию Корейской народной армии, а также передал слова признательности военнослужащим и офицерам спецподразделений, которые вместе с российскими солдатами участвовали в освобождении Курской области. «Они действовали исключительно профессионально, продемонстрировав высокий уровень подготовки», — отметил Путин.
Сотрудничество с Китаем.
Особым гостем праздничных мероприятий российский лидер назвал председателя КНР Си Цзиньпина. Переговоры с ним отличались высокой результативностью: были подписаны два совместных заявления на уровне глав государств и заключены новые межправительственные и межведомственные соглашения. Путин подчеркнул: «Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и КНР служит примером современных равноправных отношений в XXI веке».
Международные контакты в Москве.
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Путин отметил, что Россию объединяет с ее партнерами общее историческое наследие и уважение к подвигу настоящих героев, боровшихся за свободу, а также общая ответственность за построение более справедливого и безопасного мира. «В центре внимания прошедших в Москве двусторонних и многосторонних переговоров были вопросы, от которых напрямую зависит стабильное развитие всего мирового сообщества в Евразии и других регионах», — заявил он.
Обсуждались политические, экономические и гуманитарные темы. В период с 7 по 10 мая состоялись визиты лидеров Китая, Венесуэлы и Вьетнама. Всего проведено 20 двусторонних встреч с главами государств СНГ, Азии, Африки, Ближнего Востока, Европы и Латинской Америки.
Вопрос перемирия на Украине.
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Президент напомнил, что Россия неоднократно предлагала прекращение огня, однако украинская сторона систематически игнорировала эти инициативы. По его словам, украинские вооруженные силы около 130 раз нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам и почти пять тысяч раз — пасхальное перемирие.
«Тем не менее к празднованию Дня Победы — даты, которую в России считают священной — вновь было объявлено перемирие. По словам Путина, российская сторона довела свою позицию до западных партнеров и не исключает продления перемирия после анализа ситуации по итогам этих дней», — отметил президент.
Однако официальный Киев не принял предложения о прекращении огня. В ночь с 6 на 7 мая вооруженные силы Украины предприняли масштабные атаки с использованием 524 беспилотников, 45 морских дронов и ряда западных ракет. В течение трех дней перемирия зафиксированы попытки украинских формирований атаковать государственную границу в районе Курской области и на стыке с Белгородской областью. Еще 36 нападений произошло на других направлениях, среди которых были попытки проникновения на территорию России.
По оценке российских военных специалистов, эти действия не имели военного значения и были обусловлены исключительно политическими мотивами. Противник понес значительные потери.
Давление на иностранных политиков.
Украинские власти не только отвергли предложение о перемирии, но и пытались оказать давление на лидеров государств, посетивших Москву для участия в праздновании Дня Победы. «Тем, кто прибыл в Москву на торжества по случаю победы над нацистской Германией, пытались угрожать. Но это настоящие лидеры не только по должности, но прежде всего по характеру и убеждениям», — отметил глава государства. По его мнению, действия киевских властей, которые чествуют солдат СС как национальных героев, были обречены на провал и не достигли желаемого эффекта.