Создателям сериала «Слово пацана» придется отвечать в суде за песни «Ласкового мая»

«Судебное заседание по иску назначено на 12 мая», — передает ТАСС сообщение суда. Там добавили, что Разин обратился в суд с требованием аннулировать соглашение, заключенное между вдовой экс-солиста группы «Ласковый май» Юрия Шатунова и создателями телесериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в рамках которого были использованы композиции группы.