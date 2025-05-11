Фигурантам дела о поставках «аргентинского кокаина» в РФ смягчили приговор

Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который подписал явку с повинной при задержании, но позднее отказался от признательных показаний. Фигуранты дела признаны виновными в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.