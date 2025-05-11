Фигурантам дела о поставках «аргентинского кокаина» в РФ смягчили приговор

«Каждому из них назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы: Ковальчуку А. Н. — сроком на 17 лет со штрафом в размере 1 700 000 рублей, Абянову А. А. — сроком на 16 лет со штрафом в размере 1 500 000 рублей, Калмыкову В. Н. — сроком на 15 лет со штрафом в размере 900 000 рублей», — говорится в решении кассационной инстанции.
В январе 2022 года Дорогомиловский суд Москвы назначил на год больше сроки наказания бывшему завхозу посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянову, получателю груза Владимиру Калмыкову и владельцу партии кокаина Ковальчуку, а размер штрафа в первой инстанции составлял на 100 тыс. рублей больше, чем в кассации. Еще один получатель груза Иштимир Худжамов был осужден к 13 годам колонии строгого режима и получил 900 тыс. рублей штрафа. В отношении него кассация не стала смягчать наказание. Позднее Мосгорсуд признал приговор фигуранта законным.
Дорогомиловский суд с участием коллегии присяжных заседателей приступил к слушанию уголовного дела о поставках кокаина в ноябре 2020 года. Позднее суд распустил коллегию из-за отсутствия подтверждения полномочий одного из защитников основного фигуранта дела Андрея Ковальчука. В ходе слушаний дела в суде дал показания бывший чрезвычайный и полномочный посол РФ в Аргентине, российский посол на Кубе Виктор Коронелли.
Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт в отношении подсудимых, признав их заслуживающими снисхождения. Гособвинение в свою очередь на основании вердикта присяжных запрашивало для фигурантов дела сроки от 15 до 19 лет. Все обвиняемые отвергли причастность к совершению инкриминируемого преступления и просили их оправдать.
Операция «12 королев»
Уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России 15 ноября 2017 года. В конце февраля 2018 года МИД РФ сообщил о совместной операции российских и аргентинских правоохранительных органов «12 королев» по пресечению поставки крупной партии наркотиков на европейский рынок. По данным российского внешнеполитического ведомства, партия кокаина весом 367 кг, найденная в одном из зданий посольства РФ в Буэнос-Айресе, принадлежала Али Абянову — сотруднику дипмиссии из технического состава, который к тому моменту уже завершил командировку.
В ходе следствия три фигуранта дела — Калмыков, Худжамов и Абянов — были задержаны в России, еще двое — в Аргентине. В Германии был задержан и экстрадирован в РФ предполагаемый организатор преступной группы Ковальчук.
Операция по задержанию Калмыкова и Худжамова проходила в декабре 2017 года на базе МИД на западе Москвы, куда они приехали забрать груз. В ходе спецоперации кокаин был заменен на муку. Позднее в тот же день у подъезда своего дома был задержан Абянов, который подписал явку с повинной при задержании, но позднее отказался от признательных показаний. Фигуранты дела признаны виновными в покушении на совершение преступления и контрабанде наркотических средств в составе организованной группы.
Другие фигуранты
Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщали ТАСС, что работа, направленная на привлечение к ответственности других участников наркогруппировки и их сообщников в России и за рубежом, продолжается. В ЦОС также напоминали, что в декабре 2017 года наркодельцы были задержаны с поличным в результате проведенной Федеральной службой безопасности совместно с СВР и МВД России, а также Национальной жандармерией Аргентины операции по методу «международная контролируемая поставка».