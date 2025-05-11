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Скрывавшийся 12 лет чиновник Минсельхоза жил по поддельным документам

В материалах уголовного дела против бывшего главы департамента Минсельхоза Олега Донских написано, что тот пользовался поддельными документами, удостоверяющими личность. Об этом сообщает «РИА Новости».

Источник: Reuters

Следствие считает, что он использовал фальшивые документы ради того, чтобы избежать уголовного преследования. Сам Донских, которого задержали летом прошлого года после 12 лет розыска по обвинению в мошенничестве, утверждал, что он никогда не скрывался от силовиков. По его словам, он узнал о том, что объявлен в розыск, только когда решил отправиться на СВО — ему указали на это в пункте отбора. Донских, по его версии, попытался разобраться, в чем дело, и стал писать в различные инстанции о своей проблеме. Это закончилось арестом.

Бывшего чиновника обвиняют в причастности к хищению кредитов Россельхозбанка и средств «Росагролизинга», выделенных в 2007—2008 годах для строительства и оснащения спиртзавода, элеватора и молочной фермы в Липецкой и Рязанской областях. Ему предъявлено обвинение в пяти эпизодах мошенничества. Донских отрицает вину.