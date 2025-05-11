Скрывавшийся 12 лет чиновник Минсельхоза жил по поддельным документам

Следствие считает, что он использовал фальшивые документы ради того, чтобы избежать уголовного преследования. Сам Донских, которого задержали летом прошлого года после 12 лет розыска по обвинению в мошенничестве, утверждал, что он никогда не скрывался от силовиков. По его словам, он узнал о том, что объявлен в розыск, только когда решил отправиться на СВО — ему указали на это в пункте отбора. Донских, по его версии, попытался разобраться, в чем дело, и стал писать в различные инстанции о своей проблеме. Это закончилось арестом.