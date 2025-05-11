Суд смягчил срок продавцам «аргентинского кокаина»

«Каждому из них назначить путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы: Ковальчуку А. Н. — сроком на 17 лет со штрафом в размере 1 700 000 рублей, Абянову А. А. — сроком на 16 лет со штрафом в размере 1 500 000 рублей, Калмыкову В. Н. — сроком на 15 лет со штрафом в размере 900 000 рублей», — передает ТАСС содержание документов. Уточняется, что в январе 2022 года суд назначил бывшему завхозу посольства РФ в Буэнос-Айресе Али Абянову, получателю груза Владимиру Калмыкову и владельцу партии кокаина Андрею Ковальчуку сроки лишения свободы, которые были на год больше.