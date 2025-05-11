Переход как полоса препятствий: в Бекабаде водитель Damas сбил пешехода на «зебре»

Вот простой недавний пример. Мы ехали на машине и остановились на переходе, чтобы пропустить двух пешеходов. Сзади началась настоящая истерика — водитель истошно сигналил, возмущённый тем, что мы «загородили» ему дорогу. В машине были два молодых парня — лет 25, которые искренне верили, что пешеходов надо пропускать только если их минимум пятеро. А пока — пусть, мол, ждут на обочине. Ведь дорога, по их мнению, создана для машин.