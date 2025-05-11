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Переход как полоса препятствий: в Бекабаде водитель Damas сбил пешехода на «зебре»

Vaib.uz (Узбекистан. 11 мая). Накануне вечером в соцсетях распространились очередные шокирующие кадры. На одной из трасс в городе Бекабад водитель автомобиля Damas сбил человека, переходившего улицу по пешеходному переходу.

Источник: Соцсети

И снова всё по накатанному сценарию — водитель грубо нарушил ПДД, объехал стоящие впереди машины, пропускавшие пешеходов, и на полном ходу сбил человека.

Как сообщили в областном УБДД, инцидент произошёл 10 мая примерно в 11:00 на улице Туран. За рулём Damas находился 26-летний водитель. Он совершил наезд на 33-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре». Пострадавший получил травмы и был доставлен в центральную больницу города. О его текущем состоянии правоохранительные органы не сообщили.

Очередное происшествие, которое уже даже не вызывает удивления. Скорее — тяжёлое чувство безнадёжности. Мы как будто катимся в бездну, и никакого света в конце тоннеля не видно. Складывается впечатление, что ответственные структуры всё прекрасно видят и понимают, но предпочитают не действовать. Видимо, боятся реакции той категории водителей, которые ненавидят камеры, и тех, кто называет «стукачами» людей, фиксирующих нарушения ПДД.

Пару лет назад у нас ещё был шанс изменить ситуацию. А сейчас? Кажется, что скоро будет уже слишком поздно.

Вот простой недавний пример. Мы ехали на машине и остановились на переходе, чтобы пропустить двух пешеходов. Сзади началась настоящая истерика — водитель истошно сигналил, возмущённый тем, что мы «загородили» ему дорогу. В машине были два молодых парня — лет 25, которые искренне верили, что пешеходов надо пропускать только если их минимум пятеро. А пока — пусть, мол, ждут на обочине. Ведь дорога, по их мнению, создана для машин.

Вот так и живём. Пешеходы — как помеха. Камеры — как угроза. А правила дорожного движения — как нечто необязательное. Если срочно не принять меры, ещё пару лет — и даже при желании будет уже слишком поздно что-то изменить.