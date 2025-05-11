Атомоход «Красноярск» вернулся в базу после удачных пусков «Калибра»

Как сообщили в пресс-службе, во время официальной церемонии вице-адмирал Дмитриев вручил командиру подлодки икону святителя Николая Чудотворца, которую в дар экипажу передал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Помимо этого, особо отличившиеся моряки-подводники были награждены почетными грамотами и наградами. В пресс-службе также уточнили, что после периода отдыха личный состав «Красноярска» приступит к выполнению запланированных мероприятий боевой подготовки флота.