Пропавшего мальчика нашли мертвым спустя 10 дней поисков в Акмолинской области

Как рассказали в областном департаменте полиции, тело мальчика было обнаружено 10 мая в реке Нура в Коргалжынском районе. В полиции напомнили, что, заявление о безвестном исчезновении несовершеннолетнего поступило в отдел полиции 30 апреля.
«На протяжении более 10 дней пропавшего ребенка искали сотрудники полиции, ДЧС, волонтеры и неравнодушные граждане. Сразу же после поступления заявления было возбуждено уголовное дело. В настоящее время расследование продолжается, проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», — сообщили в полиции.
Что делать, если пропал человек
На сайте «Электронного правительства» говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично обратиться в ближайшее отделение.
Информация, которую важно предоставить правоохранителям, следующая: личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок; сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.