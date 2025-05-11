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Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет в бегах использовал поддельные документы

Бывший глава департамента административной работы Министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских, которого 12 лет разыскивали по делу о хищении около двух миллиардов рублей, в бегах использовал поддельные документы. Об этом сообщило в воскресенье, 11 мая, РИА Новости.

Бывший глава департамента административной работы Министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских, которого 12 лет разыскивали по делу о хищении около двух миллиардов рублей, в бегах использовал поддельные документы. Об этом сообщило в воскресенье, 11 мая, РИА Новости.

Он обвиняется в совершении девяти преступлений. За них предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Чтобы скрыть личность и избежать уголовного преследования, Донских использовал поддельные документы для удостоверения личности. Постоянных источников дохода у него нет, сказано в статье.

Его задержали в июне прошлого года в Истринском районе Подмосковья и арестовали.

Ранее суд признал подельников Донских виновными в хищении средств АО «Росагролизинг» через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, которые были получены в АО «Россельхозбанк». Им назначили наказание в виде 9 лет и 11,5 года тюрьмы.

10 мая сообщалось, что экс-заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки в виде денег, имущества, услуг, а также заработной платы для фиктивно трудоустроенного сына.