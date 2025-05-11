Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет в бегах использовал поддельные документы

Ранее суд признал подельников Донских виновными в хищении средств АО «Росагролизинг» через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, которые были получены в АО «Россельхозбанк». Им назначили наказание в виде 9 лет и 11,5 года тюрьмы.