Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет в бегах использовал поддельные документы

Бывший глава департамента административной работы Министерства сельского хозяйства РФ Олег Донских, которого 12 лет разыскивали по делу о хищении около двух миллиардов рублей, в бегах использовал поддельные документы. Об этом сообщило в воскресенье, 11 мая, РИА Новости.
Он обвиняется в совершении девяти преступлений. За них предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Чтобы скрыть личность и избежать уголовного преследования, Донских использовал поддельные документы для удостоверения личности. Постоянных источников дохода у него нет, сказано в статье.
Его задержали в июне прошлого года в Истринском районе Подмосковья и арестовали.
Ранее суд признал подельников Донских виновными в хищении средств АО «Росагролизинг» через подконтрольные фирмы под видом проектов строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы, а также невозврате кредитов, которые были получены в АО «Россельхозбанк». Им назначили наказание в виде 9 лет и 11,5 года тюрьмы.
10 мая сообщалось, что экс-заместитель губернатора Брянской области Сергей Тимошенко, обвиняемый в коррупции, получал взятки в виде денег, имущества, услуг, а также заработной платы для фиктивно трудоустроенного сына.