«РФ открыла дверь мирному диалогу»: как западные СМИ отреагировали на слова Путина о переговорах в мае

Ведущие западные издания активно обсуждают предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Такое заявление он сделал в ходе встречи с журналистами российских и зарубежных СМИ, в рамках которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы.