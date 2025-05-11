Путин предложил провести прямые переговоры 15 мая.
Ведущие западные издания активно обсуждают предложение президента России Владимира Путина о проведении переговоров с Украиной 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Такое заявление он сделал в ходе встречи с журналистами российских и зарубежных СМИ, в рамках которой подвел итоги четырехдневных мероприятий и встреч, приуроченных ко Дню Победы.
Иностранные таблоиды отмечают потенциал инициативы российского президента для мирного урегулирования конфликта. А некоторые говорят, что предложение Путина открывает двери для начала полноценного переговорного процесса. Все подробности — в материале URA.RU.
Мирные намерения России.
Испанский телеканал RTVE подчеркивает стремление Путина к мирному решению конфликта. Американский Washington Examiner отмечает, что в выступлении российского лидера содержался «намек на возможность прекращения огня». Британский GB News и вовсе назвал инициативу «знаменательной», признавая, что Москва «подготовила почву для возобновления диалога».
Ответ на западные ультиматумы.
Польское издание Rzeczpospolita отметило, что заявление Путина было сделано спустя десять часов после обращения Киева с предложением установить тридцатидневное перемирие. Однако Kuwait Times отмечает, что российский президент предпочел не реагировать напрямую на западные условия.
Перспективы переговорного процесса.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПутин предложил Киеву прямые мирные переговоры в Стамбуле: главные заявления с ночной пресс-конференции.
Американская NBC подчеркивает, что высказывания Путина свидетельствуют о его стремлении к проведению содержательных переговоров, способных оказать долгосрочное влияние. Financial Times допускает, что это может стать «первым высокоуровневым контактом сторон с 2022 года». Значимость заявления российского лидера подчеркнуло и издание The Sun: «Путин открывает дверь мирным переговорам с Украиной».
Редкое утреннее обращение.
Особое внимание СМИ привлекло время выступления. Испанский Confidencial назвал его «необычным утренним посланием». Британская Daily Mail отметила редкость ночных обращений российского лидера, а польская Onet связала отсутствие вопросов от журналистов с поздним временем пресс-конференции.