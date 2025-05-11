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Защита отца четверых умерших детей в Красной Сопке требует эксперимента

Адвокат считает, что инсектицид не мог стать причиной трагедии.

Источник: Прокуратура Красноярского края

Как сообщает ТАСС, защита отца четверых детей, умерших от отравления дихлофосом в посёлке Красная Сопка Красноярского края, требует провести следственный эксперимент на мышах, чтобы доказать, что инсектицид не мог стать причиной трагедии.

На этом эксперименте настаивает и химик Сергей Сохранный, который писал обращения в редакцию krsk.aif.ru. Он уверен, что дети не могли отравиться насмерть дихлофосом.

Мы писали, что 6 апреля прошло первое судебное заседание по делу о смертельном отравлении. Обвиняемый — отец погибших — Дмитрий Виноградов. По версии следствия, трагедия случилась из-за того, что он травил мух дихлофосом. Второе заседание — 21 мая.