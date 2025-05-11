На пять суток арестовали активиста Ермека Нарымбая в Астане

«В целях недопущения подобных действий с его стороны, и восстановления социальной справедливости и воспитания лица, совершившего правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, суд считает правильным подвергнуть Нарымбай Е. Е. административному взысканию в виде административного ареста сроком пять суток», — говорится в постановлении суда.
По законодательству, ответственность по части 1 статьи 669 КоАП РК предусмотрена в виде штрафа или же административного ареста до пяти суток.
В составленном протоколе об административном правонарушении сотрудник полиции указал, что в период с 20 марта по 21 апреля 2025 года в социальной сети Facebook* Нарымбай произвел 10 публикаций, и все они по социально-экономической, общественно-политической тематикам.
В суде Нарымбай ходатайствовал о направлении материалов в Конституционный суд, заявляя, что статья, по которой ранее он был привлечен к уголовной ответственности, подвергнута изменению, и, следовательно, постановление, которое ему преграждает пользоваться принадлежащими ему правами, по его мнению, не имеет законной силы.
Ходатайство Нарымбая о направлении материалов в Конституционный суд и признании акта неконституционным суд оставил без удовлетворения.
Суд обосновывает свое решение об аресте тем, что постановлением суда города Конаев Алматинской области от 19 сентября 2023 года Нарымбаеву, ввиду лишения его права заниматься общественной деятельностью, установлен запрет на публикации, выход в эфир, распространение в СМИ, социальных сетях и других сетях телекоммуникаций публикаций, репортажей, различных видео материалов по социально-экономической, общественно-политической тематикам.
Это не первый административный арест Нарымбая в этом году после его высказываний в социальных сетях.
В мае 2022 года казахстанские правозащитники включили Нарымбаева в свой список «политзаключенных».
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.