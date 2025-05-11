На пять суток арестовали активиста Ермека Нарымбая в Астане

«В целях недопущения подобных действий с его стороны, и восстановления социальной справедливости и воспитания лица, совершившего правонарушение, а также предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, суд считает правильным подвергнуть Нарымбай Е. Е. административному взысканию в виде административного ареста сроком пять суток», — говорится в постановлении суда.