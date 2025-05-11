Бастрыкин поручил провести проверку после ЧП с аттракционом в Магнитогорске

Председатель российского Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал разобраться в ситуации с заклинившим аттракционом в магнитогорском парке «Центральная городская ярмарка». Как сообщили в пресс-службе СК, речь идет об оказании услуг ненадлежащего качества.
О происшествии рассказали очевидцы в соцсетях. По их словам, огромные маховики застыли на несколько минут в воздухе во время сеанса. Находившиеся внутри люди были вынуждены дожидаться помощи головой вниз.
Сразу после инцидента свою проверку организовали в полиции и прокуратуре. Теперь ей также занимается СК. О результатах доложат лично Александру Бастрыкину.