Солист известной рок-группы заплатит штраф за дискредитацию ВС РФ

«Котляров признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — передает ТАСС содержание документов. Там уточняется, что штраф не был оплачен в обозначенный законом срок.