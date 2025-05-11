Смертельное ДТП с лосем случилось в Сергачском округе 10 мая

60-летний водитель автомобиля «Хендай Соната» совершил наезд на лося на 78 км автодороги «Работки-Порецкое» в Сергачском округе вечером 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
После наезда машина съехала в кювет и перевернулась.
Водитель скончался. 51-летняя женщина и двое детей: 8-летняя девочка и 12-летний мальчик — доставлены в медучреждение Сергача.
Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.
Ранее были названы нижегородские дороги с наибольшим количеством ДТП с лосями.