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Смертельное ДТП с лосем случилось в Сергачском округе 10 мая

Водитель авто скончался на месте.

Источник: Время

60-летний водитель автомобиля «Хендай Соната» совершил наезд на лося на 78 км автодороги «Работки-Порецкое» в Сергачском округе вечером 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

После наезда машина съехала в кювет и перевернулась.

Водитель скончался. 51-летняя женщина и двое детей: 8-летняя девочка и 12-летний мальчик — доставлены в медучреждение Сергача.

Сотрудники ГАИ устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее были названы нижегородские дороги с наибольшим количеством ДТП с лосями.