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Мужчина погиб на пожаре в Кстовском округе 10 мая

Пожар случился в многоквартирном жилом доме в селе Большое Мокрое в Кстовском округе вечером 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

Возгорание на площади 30 квадратных метров потушили 17 специалистов.

Погиб мужчина, его личность устанавливается.

Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.