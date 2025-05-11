Мужчина погиб на пожаре в Кстовском округе 10 мая

Возгорание на площади 30 квадратных метров потушили 17 специалистов.
Погиб мужчина, его личность устанавливается.
Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
Пожар случился в многоквартирном жилом доме в селе Большое Мокрое в Кстовском округе вечером 10 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.
Возгорание на площади 30 квадратных метров потушили 17 специалистов.
Погиб мужчина, его личность устанавливается.
Причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.