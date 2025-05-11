Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельным документам

Бывший руководитель департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских, находившийся в федеральном розыске 12 лет, использовал поддельные документы. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно обвинительным материалам, Донских фигурирует в девяти эпизодах преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Отмечается, что за время побега у него не было легальных источников дохода.
«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — говорится в документах.
Напомним, Донских подозревается в хищении более двух миллиардов рублей. Его задержали в июне 2024 года в Истринском районе Московской области. Следствие установило, что все эти годы экс-чиновник скрывался от правосудия, используя фальшивые удостоверения личности. В настоящее время он находится под арестом.
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