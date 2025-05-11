Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельным документам

Экс-глава департамента Минсельхоза Донских в бегах использовал поддельные документы.

Источник: Комсомольская правда

Бывший руководитель департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских, находившийся в федеральном розыске 12 лет, использовал поддельные документы. Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно обвинительным материалам, Донских фигурирует в девяти эпизодах преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Отмечается, что за время побега у него не было легальных источников дохода.

«Находился в федеральном розыске за совершение преступления и в целях сокрытия своей личности и избежания уголовного преследования использовал поддельные документы, удостоверяющие личность», — говорится в документах.

Напомним, Донских подозревается в хищении более двух миллиардов рублей. Его задержали в июне 2024 года в Истринском районе Московской области. Следствие установило, что все эти годы экс-чиновник скрывался от правосудия, используя фальшивые удостоверения личности. В настоящее время он находится под арестом.

Ранее KP.RU сообщал, что в деле экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего заместителя Алексея Дедова появились новые подробности. Показания против них дали гендиректор «КТК сервис» Андрей Воловиков и депутат Максим Васильев.