Экс-чиновник Минсельхоза Донских 12 лет скрывался по поддельным документам

Напомним, Донских подозревается в хищении более двух миллиардов рублей. Его задержали в июне 2024 года в Истринском районе Московской области. Следствие установило, что все эти годы экс-чиновник скрывался от правосудия, используя фальшивые удостоверения личности. В настоящее время он находится под арестом.