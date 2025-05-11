Продюсер «Ласкового мая» подал в суд на создателей «Слова пацана»

Шатунов ушел из жизни 23 июня 2022 года. Исполнитель скончался от обширного инфаркта в ночь с 22 на 23 июня. В сентябре 2023 года на Троекуровском кладбище в Москве прошло открытие памятника певцу. Вдова Шатунова Светлана с детьми прилетела в Россию для открытия памятника. По ее словам, он обошелся ее семье в 10 миллионов рублей.