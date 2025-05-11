На Сахалине арестовали водителя, который намеренно переехал человека

Рано утром 9 мая возле одного из магазинов в портовом городе произошел инцидент с участием группы граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. В результате конфликта 36-летний житель Новосибирска был намеренно сбит автомобилем, за рулем которого находился местный уроженец 2001 года рождения. Мужчина погиб на месте. Подозреваемый был задержан сотрудниками полиции непосредственно на месте происшествия.