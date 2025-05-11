В Уфе без света остался 381 дом

Без света остался 381 жилой дом в частном секторе по улицам Зои Космодемьянской, Флотской и Школьной.
Аварию устраняет производственное отделение компании Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго».
В Кировском районе Уфы из-за аварии отключили электроснабжение, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.
Без света остался 381 жилой дом в частном секторе по улицам Зои Космодемьянской, Флотской и Школьной.
Аварию устраняет производственное отделение компании Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго».