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В Уфе без света остался 381 дом

В Кировском районе Уфы из-за аварии отключили электроснабжение, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.

Без света остался 381 жилой дом в частном секторе по улицам Зои Космодемьянской, Флотской и Школьной.

Аварию устраняет производственное отделение компании Уфимские городские электрические сети ООО «Башкирэнерго».