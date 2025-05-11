К академии Гнесиных подали иск на 51 млн рублей за установку видеонаблюдения

Согласно документам, между сторонами был заключен государственный контракт на сумму 71,9 млн рублей, предусматривающий оснащение зданий академии средствами видеонаблюдения для обеспечения безопасности во время проведения мероприятий. Подрядчик утверждает, что выполнил работы на сумму 51,6 млн рублей, однако заказчик отказался от их приемки, ссылаясь на выявленные недостатки.