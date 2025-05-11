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К академии Гнесиных подали иск на 51 млн рублей за установку видеонаблюдения

МОСКВА, 11 мая. /ТАСС/. Компания «Струза инжиниринг» подала иск к Российской академии музыки имени Гнесиных о взыскании 51,6 млн рублей за выполненные работы по установке системы видеонаблюдения. Об этом говорится в материалах дела, находящихся в распоряжении ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

«Принять исковое заявление ООО “Струза инжиниринг” к Российской академии музыки имени Гнесиных о взыскании 51,6 млн рублей и возбудить производство по делу», — сказано в определении.

Согласно документам, между сторонами был заключен государственный контракт на сумму 71,9 млн рублей, предусматривающий оснащение зданий академии средствами видеонаблюдения для обеспечения безопасности во время проведения мероприятий. Подрядчик утверждает, что выполнил работы на сумму 51,6 млн рублей, однако заказчик отказался от их приемки, ссылаясь на выявленные недостатки.