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В центральной части Челябинска 11 мая произошло несколько аварий на водоводах

В центральной части Челябинска 11 мая произошло несколько аварий на водоводах, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: Reuters

Так, восстановительные работы ведутся на водоводе вблизи дома 58 по улице Энгельса.

«Ограничена подача ресурса по адресам: улица Худякова, 4, 6, 8; улица Энтузиастов, 31; улица Энгельса, 52, 56, 58», — сообщает МУП «ПОВВ».

Для горожан организован подвоз воды, питьевая бочка находится вблизи дома 6 по улице Худякова.

Также специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода в Советском районе.

«Временно прекращена подача воды по адресам: улица Васенко, 8, 37 и 39; улица Карла Маркса, 131; улица Коммуны, 68 и 70», — добавили в организации.