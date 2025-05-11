В центральной части Челябинска 11 мая произошло несколько аварий на водоводах

Так, восстановительные работы ведутся на водоводе вблизи дома 58 по улице Энгельса.
«Ограничена подача ресурса по адресам: улица Худякова, 4, 6, 8; улица Энтузиастов, 31; улица Энгельса, 52, 56, 58», — сообщает МУП «ПОВВ».
Для горожан организован подвоз воды, питьевая бочка находится вблизи дома 6 по улице Худякова.
Также специалисты аварийно-восстановительной бригады приступили к устранению повреждения на участке водовода в Советском районе.
«Временно прекращена подача воды по адресам: улица Васенко, 8, 37 и 39; улица Карла Маркса, 131; улица Коммуны, 68 и 70», — добавили в организации.