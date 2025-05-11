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В Перми на остром заборе обнаружили тело погибшей молодой девушки

Ее нашли местные жители.

Источник: Reuters

Тело погибшей молодой девушки было обнаружено на остром заборе в Закамске.

О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.

«В Закамске обнаружено тело молодой девушки на остром заборе по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 106. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы», — сообщает паблик «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

К посту прикреплена видеозапись, на которой виден забор с острыми «пиками» и столпившиеся рядом люди.

Perm.aif.ru направил запрос в МВД с просьбой прокомментировать случившееся.