В Перми на остром заборе обнаружили тело погибшей молодой девушки

Тело погибшей молодой девушки было обнаружено на остром заборе в Закамске.
О случившемся сообщили очевидцы в соцсетях.
«В Закамске обнаружено тело молодой девушки на остром заборе по адресу: ул. Маршала Рыбалко, 106. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы», — сообщает паблик «ЧП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».
К посту прикреплена видеозапись, на которой виден забор с острыми «пиками» и столпившиеся рядом люди.
Perm.aif.ru направил запрос в МВД с просьбой прокомментировать случившееся.