ANI: ночь на границе Индии и Пакистана выдалась спокойной

В субботу представители Индии и Пакистана достигли договоренности о введении режима прекращения огня. В ходе переговоров военных было решено приостановить все виды огня и военные действия на суше, в воздушном и морском пространствах, начиная с 17:00 по индийскому времени (14:30 мск). Однако уже через несколько часов после вступления соглашения в силу в ряде городов Джамму и Кашмира, а также Пенджаба были замечены беспилотные летательные аппараты, что привело к активации систем противовоздушной обороны и отключениям электроэнергии.