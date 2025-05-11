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В МВД прокомментировали информацию о мёртвой девушке на заборе в Перми

Найдено мёртвое тело.

Источник: Аргументы и факты

Полиция прокомментировала Perm.aif.ru информацию об обнаруженном на остром заборе в Перми теле мёртвой девушки.

«11 мая в дежурную часть отдела полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района) Управления МВД России по городу Перми поступило сообщение об обнаружении тела девушки на улице Маршала Рыбалко. Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует», — сообщили Perm.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В полиции также отметили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Материалы будут переданы в следственные органы.

Напомним, ранее в соцсетях появилась информация о том, что в Закамске на остром заборе по адресу ул. Маршала Рыбалко, 106 было обнаружено тело молодой девушки. На месте работают правоохранительные органы.

В комментариях жители предполагают, что девушку могли скинуть на забор.