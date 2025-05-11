В МВД прокомментировали информацию о мёртвой девушке на заборе в Перми

«11 мая в дежурную часть отдела полиции № 3 (по обслуживанию Кировского района) Управления МВД России по городу Перми поступило сообщение об обнаружении тела девушки на улице Маршала Рыбалко. Предварительно установлено, что произошел несчастный случай, криминальная составляющая отсутствует», — сообщили Perm.aif.ru в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. В полиции также отметили, что сейчас по данному факту проводится проверка. Материалы будут переданы в следственные органы.