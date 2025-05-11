Машина с ребенком перевернулась во Владивостоке

Авария с перевертышем произошла 11 мая во Владивостоке на улице Гоголя. Легковой автомобиль перевернулся прямо на проезжей части. В салоне находился ребенок.
Автомобиль потерял управление и рухнул на крышу. Проезжавшие мимо водители немедленно остановились, чтобы оказать помощь пострадавшим.
На место ЧП оперативно прибыли медики скорой помощи и оперативные службы. Ситуация осложнилась тем, что из-за аварии движение на участке было полностью парализовано. Пробка растянулась в обе стороны от места ДТП.
Сейчас специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Состояние ребенка и других пассажиров пока не уточняется. Медики оказывают им необходимую помощь.
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