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На видео попали последние секунды жизни: Ночные гонки в Ангарске забрали жизнь 17-летней девушки

В Ангарске нелегальные гонки закончились гибелью 17-летней девушки.

Источник: Комсомольская правда

В Иркутской области произошло смертельное ДТП во время нелегальных автомобильных гонок. Инцидент случился в ночь с 10 на 11 мая на трассе между Ангарском и поселком Тальяны, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на правоохранительные органы.

31-летний водитель автомобиля Toyota Chaser не справился с управлением во время гонки и совершил наезд на группу пешеходов. В результате 17-летняя девушка погибла на месте до прибытия скорой помощи. Еще два человека получили травмы и были госпитализированы.

Свидетели сообщили, что сразу после происшествия организаторы призвали присутствующих не снимать происходящее на видео. Все сообщества в соцсетях, посвященные этим гонкам, были быстро удалены.

«Ой-ой. Сбил…», — кричит мужчина за кадром. Музыка стихает, а ведущий гонки пытается успокоить ситуацию: «Ребята, ничего не снимаем!». После этого видео прерывается.

Правоохранительные органы подтвердили, что водитель на момент ДТП был трезв. Возбуждено уголовное дело по двум статьям: нарушение правил дорожного движения и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Организатор нелегальных гонок задержан. Прокуратура взяла расследование под особый контроль.

Ранее стало известно, что в Калужской области произошло смертельное ДТП с участием марки MAN и микроавтобуса Fiat Ducato. В результате происшествия один человек погиб и 11 пострадали.