Полиция Челябинска задержала мужчину, укравшего пять велосипедов

В Отдел полиции «Металлургический» обратился индивидуальный предприниматель, он заявил о хищении велосипеда стоимостью 20 тыс. рублей.
Бизнесмен рассказал, что в пункт велопроката пришел клиент, который арендовал двухколесное транспортное средство на час. Но спустя установленное время велосипед не вернул, на телефонные звонки не отвечал.
Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 37-летнего жителя соседнего региона. Велосипед он сбыл в комиссионный магазин, а вырученными средствами распорядился по своему усмотрению.
По данному факту возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.
Кроме того, оперативники установили, что мужчина причастен к совершению еще четырех краж велосипедов. По всем фактам ранее были заведены дела по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
«Проводятся мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных фактов противоправной деятельности задержанного, а также сбор и закрепление доказательственной базы», — прокомментировали в городском УМВД.