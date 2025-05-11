В Динском районе легковушка врезалась в «Ласточку»

Как пояснили в соцсетях кубанской полиции, инцидент произошел порядка 17.20. По версии следствия, водитель 1958 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2109, проигнорировал запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде. В результате легковушка столкнулась со скоростным электропоездом «Ласточка».