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В Динском районе легковушка врезалась в «Ласточку»

На трассе «Подъезд к станице Васюринской» в Динском районе 10 мая произошла авария.

Источник: 23 МВД — Telegram

По информации правоохранителей, погиб один человек.

Как пояснили в соцсетях кубанской полиции, инцидент произошел порядка 17.20. По версии следствия, водитель 1958 г.р., управляя автомобилем ВАЗ-2109, проигнорировал запрещающий сигнал семафора на железнодорожном переезде. В результате легковушка столкнулась со скоростным электропоездом «Ласточка».

Водитель отечественной машины погиб на месте до прибытия бригады скорой помощи. Пассажиры и персонал поезда не пострадали.

Ранее «МК на Кубани» писал, что в ДТП под Геленджиком погибли трое человек.