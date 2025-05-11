В Ростове в двухэтажном доме после сильного ливня обрушился потолок

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону в одной из комнат двухэтажного дома после сильного ливня произошло обрушение потолка. Инцидент случился в квартире по улице Погодина, 17/16, сообщили в городской администрации.
По предварительным данным, причиной аварии стало намокание штукатурного слоя и перекрытий из-за обильных осадков. На место происшествия прибыли специалисты департамента ЖКХ, которые осмотрели квартиру и оценили ущерб.
Хозяйке жилья предложили временное расселение в маневренный фонд города. Женщина согласилась на переезд, который запланирован на 12 мая. До этого момента семья будет проживать в других комнатах квартиры, не пострадавших от обрушения.
Дом планируют обследовать, чтобы установить его техническое состояние.