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В Ростове в двухэтажном доме после сильного ливня обрушился потолок

В Ростове после обрушения потолка в квартире семью переселят в маневренный фонд.

Источник: Администрация Ростова

В Октябрьском районе Ростова-на-Дону в одной из комнат двухэтажного дома после сильного ливня произошло обрушение потолка. Инцидент случился в квартире по улице Погодина, 17/16, сообщили в городской администрации.

По предварительным данным, причиной аварии стало намокание штукатурного слоя и перекрытий из-за обильных осадков. На место происшествия прибыли специалисты департамента ЖКХ, которые осмотрели квартиру и оценили ущерб.

Хозяйке жилья предложили временное расселение в маневренный фонд города. Женщина согласилась на переезд, который запланирован на 12 мая. До этого момента семья будет проживать в других комнатах квартиры, не пострадавших от обрушения.

Дом планируют обследовать, чтобы установить его техническое состояние.