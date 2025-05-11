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Под маской инвестиций: в Актюбинской области раскрыта финансовая пирамида с ущербом в 197 миллионов тенге

В Актюбинской области выявили мошенническую схему, замаскированную под инвестиционный проект под названием «Harmony Rider Technology» (HRT).

Источник: EL.kz

Аферисты представлялись американской компанией, якобы специализирующейся на аренде электросамокатов.

Гражданам предлагали баснословную прибыль — от 12 до 690 долларов в сутки, а также криптовалютные бонусы за привлечение новых участников, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Однако, как установило следствие, выплаты осуществлялись исключительно за счёт средств новых вкладчиков — типичный признак финансовой пирамиды.

Жертвами схемы стали свыше ста человек. Общая сумма нанесённого ущерба составила 197 миллионов тенге. Деньги сначала переводились на криптокошельки, а затем выводились на личные банковские счета организаторов. В рамках расследования удалось наложить арест на имущество стоимостью свыше 70 миллионов тенге.

Уголовное дело уже передано в суд. Представители прокуратуры настоятельно рекомендуют гражданам проявлять бдительность, тщательно проверять инвестиционные предложения и использовать для этого официальный telegram-бот «Baiqa, piramida!».