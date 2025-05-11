Под маской инвестиций: в Актюбинской области раскрыта финансовая пирамида с ущербом в 197 миллионов тенге

Гражданам предлагали баснословную прибыль — от 12 до 690 долларов в сутки, а также криптовалютные бонусы за привлечение новых участников, пишет ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона. Однако, как установило следствие, выплаты осуществлялись исключительно за счёт средств новых вкладчиков — типичный признак финансовой пирамиды.