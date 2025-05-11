Пенсионера из Томской области обманули в Уфе на 1,125 млн рублей

21 марта мужчине прислали через мессенджер голосовое сообщение якобы от руководителя предприятия, где он раньше работал. Мужчина голосом бывшего шефа сообщил, что к пенсионеру есть вопросы у полиции из-за несоответствия полученных за время его работы на предприятии доходах. Лжедиректор попросил отправить ему в обратном сообщении фото трудовой книжки и предупредил, что скоро с ним свяжется сотрудник ФСБ. Позвонивший вскоре «следователь» огорошил пенсионера новостью, что его подозревают в преступлении, за которое ему грозит пожизненное заключение: в пособничестве другому государству, так как кто-то воспользовался его данными, и от его имени туда отправляют деньги. Затем напуганному пожилому человеку позвонила «сотрудница Росфинмониторинга» и выведала у него информацию о сбережениях на сумму 1 млн рублей. После этого звонки временно прекратились.