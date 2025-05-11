Пенсионера из Томской области обманули в Уфе на 1,125 млн рублей

Потерпевший — 70-летний пенсионер из города Стрежевого Томской области, которого несколько месяцев обрабатывали телефонные аферисты.
21 марта мужчине прислали через мессенджер голосовое сообщение якобы от руководителя предприятия, где он раньше работал. Мужчина голосом бывшего шефа сообщил, что к пенсионеру есть вопросы у полиции из-за несоответствия полученных за время его работы на предприятии доходах. Лжедиректор попросил отправить ему в обратном сообщении фото трудовой книжки и предупредил, что скоро с ним свяжется сотрудник ФСБ. Позвонивший вскоре «следователь» огорошил пенсионера новостью, что его подозревают в преступлении, за которое ему грозит пожизненное заключение: в пособничестве другому государству, так как кто-то воспользовался его данными, и от его имени туда отправляют деньги. Затем напуганному пожилому человеку позвонила «сотрудница Росфинмониторинга» и выведала у него информацию о сбережениях на сумму 1 млн рублей. После этого звонки временно прекратились.
Через месяц, 21 апреля, с пенсионером связался «заместитель директора» бывшего предприятия и сообщил, что его уголовное дело продолжают расследовать. Затем ему позвонил очередной «сотрудник ФСБ», а после — уже знакомая «сотрудница Росфинмониторинга», которая посоветовала снять все имеющиеся на личном счете деньги и переслать на указанную ею «защищенную» ячейку.
Мужчина поехал в Нижневартовск, где зашел в филиал своего банка, чтобы снять деньги. Но бдительные сотрудники отказались выдать деньги, сказав, что необходимо провести проверку запроса. С такой формулировкой ему отказывали в течение трех дней.
На четвертый день он поехал по семейным делам в Уфу, предупредив об этом «сотрудницу Росфинмониторинга». Она обещала, что продолжит «помогать» ему и там.
Через несколько дней злоумышленница потребовала, чтобы он повторно оформил запрос в банк на выдачу денег. В уфимском банке он без проблем снял все свои сбережения, 1 млн рублей, но перевести мошенником смог только 995 тысяч рублей, так как банкомат отказался принимать помятую пятитысячную купюру. Сообщив об этом «кураторам», он отправился помогать по дому своей больной сестре.
На следующий день пенсионера разбудил звонок очередного «сотрудника Росфинмониторинга», который просил внести следующий взнос. С трудом собрав 100 тысяч рублей, пенсионер перевел их на «безопасный счет» через банкомат в торговом центре. Затем мошенники отправили его за кредитом. Обойдя пять банков, где ему отказывали или предлагали другие варианты получения денег, он в итоге все-таки получил кредит в офисе микрозайма на 25 тысяч рублей. Эти деньги также упорхнули на счет мошенников. Все это время телефон мужчины был включен в режиме видеосвязи, чтобы собеседники могли слышать его разговоры.
После проверки перевода аферисты сообщили пенсионеру, что скоро пришлют бумаги, по которым он в любом банке получит всю сумму назад. Через два дня, не дождавшись документов, потерпевший понял, что его обманули, и обратился в полицию.