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Безопасный город: нарушителя обнаружили благодаря кнопке тревоги «SOS»

В Астане установленные в общественных местах тревожные кнопки «SOS» играют важную роль в обеспечении безопасности горожан. С начала 2025 года через эту систему в полицию поступило около 20 экстренных сообщений.

Источник: EL.kz

Так, недавно женщина заметила, что на мосту «Атырау» люди передвигаются на скутерах, и немедленно сообщила об этом полиции с помощью расположенной поблизости кнопки «SOS», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.

Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции установили личность одного из нарушителей — 19-летнего молодого человека, нарушившего правила дорожного движения. В отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях.

Полиция оперативно реагирует на все поступающие сигналы. Заявления от граждан в основном касаются бытовых конфликтов, правонарушений и ситуаций, представляющих угрозу общественному порядку.

Департамент полиции города Астаны призывает жителей ответственно относиться к вопросам безопасности и при необходимости использовать кнопку «SOS».