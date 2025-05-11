Безопасный город: нарушителя обнаружили благодаря кнопке тревоги «SOS»

Так, недавно женщина заметила, что на мосту «Атырау» люди передвигаются на скутерах, и немедленно сообщила об этом полиции с помощью расположенной поблизости кнопки «SOS», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.