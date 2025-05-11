Безопасный город: нарушителя обнаружили благодаря кнопке тревоги «SOS»

Так, недавно женщина заметила, что на мосту «Атырау» люди передвигаются на скутерах, и немедленно сообщила об этом полиции с помощью расположенной поблизости кнопки «SOS», сообщает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Астаны.
Прибывшие на место сотрудники патрульной полиции установили личность одного из нарушителей — 19-летнего молодого человека, нарушившего правила дорожного движения. В отношении него был составлен административный протокол по части 2 статьи 615 Кодекса РК об административных правонарушениях.
Полиция оперативно реагирует на все поступающие сигналы. Заявления от граждан в основном касаются бытовых конфликтов, правонарушений и ситуаций, представляющих угрозу общественному порядку.
Департамент полиции города Астаны призывает жителей ответственно относиться к вопросам безопасности и при необходимости использовать кнопку «SOS».