Пожилой воронежец умер после пожара в девятиэтажке на левом берегу

Подробностями поделились представители пресс-службы регионального управления МЧС. В ведомстве рассказали, что сигнал о случившемся в экстренные службы поступил в 20.43. Прибывшие к месту пожарные эвакуировали из пылающих помещений пожилого хозяина. Однако реанимация эффекта не дала. В итоге мужчина скончался. Справиться с огнем удалось к 20.53. В тушении были задействованы тринадцать человек и четыре единицы специальной техники. Что стало причиной возгорания в трехкомнатной квартире — сейчас уточняется.