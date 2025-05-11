Несколько лодок с людьми перевернулись в Приморье из-за сильных волн. Инциденты произошли в бухтах Щитовая и Три Поросенка, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал «Улов 25».
Сообщается, что в одной из лодок в бухте Щитовая находилось три человека. Из них двое спаслись, один утонул. Также известно об еще одной перевернувшейся лодке в этом районе.
На Трех Поросятах, по словам очевидцев, в воде могли оказаться от двух до четырех человек.
ИА PrimaMedia уточняет информацию.
Напомним, затонувшая субмарина типа «Малютка» была найдена в ходе поисковых работ, организованных силами Тихоокеанского флота при поддержке ветеранских организаций моряков-подводников. По предварительным данным, это может быть подводная лодка «М-49», связь с которой была утеряна 16 августа 1941 года. Тогда на борту находились 22 члена экипажа.