Пожилой житель Томской области потерял в Башкирии более миллиона рублей

Пенсионер из Томской области перевел мошенникам более миллиона рублей по запутанной схеме.
В Уфе жертвой мошенничества стал 70-летний пенсионер из города Стрежевой Томской области. Потерпевший, как сообщает МВД Башкирии, лишился миллиона и 125 тысяч рублей, поверив аферистам, выдававшим себя за сотрудников правоохранительных органов.
В прошлом месяце, 21 марта, мужчина получил в мессенджере голосовое сообщение от человека, представившегося его бывшим руководителем. Злоумышленник, имитируя знакомый голос, сообщил о проблемах с правоохранительными органами и попросил прислать фото трудовой книжки. Вскоре пенсионеру позвонил «следователь ФСБ», который обвинил его в государственной измене и пообещал помочь избежать пожизненного заключения.
Мошенники заставили пенсионера снять все сбережения (1,1 миллиона рублей), затем вынудили взять кредит на 25 тысяч рублей. Все это время злоумышленники контролировали действия мужчины через постоянную видеосвязь.
Как пояснил потерпевший, сотрудники банка в Нижневартовске три дня отказывали ему в выдаче денег, но это только укрепило его доверие к мошенникам. Позже в Уфе ему все же удалось перевести средства на указанные счета.
После перевода последней суммы аферисты пообещали прислать документы для возврата денег, но исчезли. Только через два дня пенсионер осознал обман и обратился в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
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