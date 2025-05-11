Красноярцы заметили запертым на балконе раздетого ребенка: что случилось?

Соседка, проживающая этажом выше, заметила мальчика и передала ему одеяло, чтобы он не замерз в ожидании помощи. Запись с инцидентом была опубликована в телеграм-канале «Наш мкр. Солнечный».
На видео видно, как мальчик ловит одеяло и укутывается, стоя возле открытой балконной двери. Очевидцы предположили, что это может быть своеобразным методом воспитания, так как родители не пускали его обратно в квартиру.
Однако в полиции Красноярска опровергли эту версию. Представитель городской полиции Надежда Леликова пояснила, что инцидент произошел из-за игры между братьями. По ее словам, старший мальчик оказался запертым на балконе младшим братом, который случайно закрыл дверь, когда мама была в ванной.
Ситуация разрешилась без происшествий, и родители были проинформированы о случившемся.