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Красноярцы заметили запертым на балконе раздетого ребенка: что случилось?

В Красноярске жители района Солнечный стали свидетелями странной ситуации, когда на балконе одного из домов оказался раздетый ребенок.

Соседка, проживающая этажом выше, заметила мальчика и передала ему одеяло, чтобы он не замерз в ожидании помощи. Запись с инцидентом была опубликована в телеграм-канале «Наш мкр. Солнечный».

На видео видно, как мальчик ловит одеяло и укутывается, стоя возле открытой балконной двери. Очевидцы предположили, что это может быть своеобразным методом воспитания, так как родители не пускали его обратно в квартиру.

Однако в полиции Красноярска опровергли эту версию. Представитель городской полиции Надежда Леликова пояснила, что инцидент произошел из-за игры между братьями. По ее словам, старший мальчик оказался запертым на балконе младшим братом, который случайно закрыл дверь, когда мама была в ванной.

Ситуация разрешилась без происшествий, и родители были проинформированы о случившемся.