Новый способ мошенничества набирает популярность в Приморье

При переходе в социальные сети злоумышленник заявляет, что оплатил товар, и продавцу нужно подтвердить получение средств. Якобы на почту должно прийти письмо от сайта. Действительно, продавец может получить сообщение, точно копирующее официальный стиль площадки и имеющее кнопку подтверждения. Но это подделка от мошенников. При введении цифр из SMS и данных карты можно потерять деньги.