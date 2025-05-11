Новый способ мошенничества набирает популярность в Приморье. Злоумышленники используют для обмана сайты с объявлениями, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) Svodka25.
Мошенники находят приглянувшееся им объявление и жалуются продавцу, что фотографии не загружаются. Под этим предлогом они переводят человека из встроенного чата в мессенджер для отправки фото.
При переходе в социальные сети злоумышленник заявляет, что оплатил товар, и продавцу нужно подтвердить получение средств. Якобы на почту должно прийти письмо от сайта. Действительно, продавец может получить сообщение, точно копирующее официальный стиль площадки и имеющее кнопку подтверждения. Но это подделка от мошенников. При введении цифр из SMS и данных карты можно потерять деньги.
Для избежания подобных ситуаций специалисты не рекомендуют переходить в отдельные мессенджеры и чаты. Стоит избегать перехода по ссылкам из писем и мессенджеров, а также внимательно читать адрес сайта. Нередко на поддельной странице можно увидеть ошибки в названии.
Напомним, жительница Владивостока предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при получении социальных пособий на содержание ребёнка. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила прокуратура Первомайского района.