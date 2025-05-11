Омская школьница отдала мошенникам деньги матери в попытке победить в «конкурсе»

Как выяснилось, девочка попросила у мамы её телефон и ушла в свою комнату. Когда 48-летняя омичка через некоторое время зашла в детскую, то увидела на экране своего смартфона открытый личный кабинет банковского приложения. Также там отображались четыре операции по переводу кредитных средств.