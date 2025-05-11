Омская школьница отдала мошенникам деньги матери в попытке победить в «конкурсе»

В результате с карты мамы школьницы пропали почти 38 тысяч рублей, женщина обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Омску.
Как выяснилось, девочка попросила у мамы её телефон и ушла в свою комнату. Когда 48-летняя омичка через некоторое время зашла в детскую, то увидела на экране своего смартфона открытый личный кабинет банковского приложения. Также там отображались четыре операции по переводу кредитных средств.
Оказалось, что в одном из мессенджеров школьницу неизвестные добавили в группу «Раздача от Юлии Квинки» — популярного игрового блогера. Затем юная омичка получила сообщение, что она может выиграть в некоем конкурсе. Для этого от девочки потребовали сфотографировать телефон мамы и все приложения в нём.
Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 158 УК РФ «Кража». Расследование продолжается.