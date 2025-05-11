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В Новоселовском районе потушили загоревшиеся тюки сена

Около деревни Табажак Красноярского края загорелись тюки сена.

Источник: Лесопожарный центр Красноярского края

В Новоселовском районе потушили загоревшиеся тюки сена. Как сообщили в Лесопожарном центре Красноярского края, всё произошло еще утром 9 мая около деревни Табажак.

После звонка местных жителей на тушение прибыли семь специалистов на автомобилях УАЗ. По сухой высокой траве огонь стремительно распространялся по всему полю.

Пламя оперативно ликвидировали на площади 3 га. Бороться с пожаром помогали добровольцы местной администрации, добавили пожарные.

Предварительная причина возгорания — поджог. Виновников ищут дознаватели.