В Туймазинском районе задержали женщину за угон машины

10 мая в дежурную часть ОМВД заявил житель села Райманова, у которого угнали автомобиль. Потерпевший сообщил, что на минувших выходных таксовал в соседнем районе и, перед тем как ехать, припарковал свою иномарку рядом с домом, оставив ключи в замке зажигания.
Через два часа полицейские нашли автомобиль у продуктового магазина в Октябрьском. Они установили, что через некоторое время после того как потерпевший отъехал от дома, рядом с машиной проходила 45-летняя женщина. Фигурантка уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла в салон незапертого автомобиля и, воспользовавшись ключом, оставленным владельцем, уехала. Она объяснила свой поступок желанием поскорее уехать домой.
Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.