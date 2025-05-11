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В Туймазинском районе задержали женщину за угон машины

Сотрудники отдела дознания ОМВД по Туймазинскому району возбудили уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем (ч.1 ст. 166 УК РФ), сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. В угоне машины обвиняется 45-летняя женщина.

Источник: РИА "Новости"

10 мая в дежурную часть ОМВД заявил житель села Райманова, у которого угнали автомобиль. Потерпевший сообщил, что на минувших выходных таксовал в соседнем районе и, перед тем как ехать, припарковал свою иномарку рядом с домом, оставив ключи в замке зажигания.

Через два часа полицейские нашли автомобиль у продуктового магазина в Октябрьском. Они установили, что через некоторое время после того как потерпевший отъехал от дома, рядом с машиной проходила 45-летняя женщина. Фигурантка уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла в салон незапертого автомобиля и, воспользовавшись ключом, оставленным владельцем, уехала. Она объяснила свой поступок желанием поскорее уехать домой.

Подозреваемой избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.