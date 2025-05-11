В Туймазинском районе задержали женщину за угон машины

Через два часа полицейские нашли автомобиль у продуктового магазина в Октябрьском. Они установили, что через некоторое время после того как потерпевший отъехал от дома, рядом с машиной проходила 45-летняя женщина. Фигурантка уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникла в салон незапертого автомобиля и, воспользовавшись ключом, оставленным владельцем, уехала. Она объяснила свой поступок желанием поскорее уехать домой.