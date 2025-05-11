В Новосибирске неадекватный мужчина напал на автомобиль и водителя

Необычный инцидент произошел в Новосибирске днем в субботу, 10 мая. На только что припарковавший минивэн Honda Shuttle набросился мужчина, очевидно находящийся в неадекватном состоянии.
Внезапно появившийся хулиган сначала разбил лобовое стекло кулаком, а потом бросил туда же булыжник. Запись с видеорегистратора пострадавшего автомобиля опубликовали авторы telegram-канала АСТ-54 Black.
Водитель автомобиля вышел из машины с пистолетом в руках (каким именно, не уточняется). Несмотря на это, буйный мужчина достал нож и причинил собственнику авто легкое ножевое ранение.
Пострадавший обратился в полицию с заявлением по факту нападения.