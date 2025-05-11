Мошенники развели 71 хабаровчанина на 18,8 млн рублей за неделю

Злоумышленники использовали разные схемы обмана. В двух случаях людям звонили с предложением забрать несуществующую посылку и оплатить её онлайн, в одном — навязывали замену полиса ОМС, в шести — предлагали продлить договор связи. Ещё 13 раз лжесотрудники банков и силовых структур убеждали перевести деньги на «безопасные счета», а в семи случаях мошенники взламывали аккаунты в соцсетях, выпрашивая деньги от имени знакомых.
Многие пострадали из-за интернет-объявлений: 16 человек оплатили товары и услуги, которые не получили, а 11 — вложились в фейковые инвестиции и биржевые игры. В девяти случаях найденные карты использовали для покупок, а в шести — деньги списали через украденные телефоны с банковскими приложениями.
Правоохранители возбудили уголовные дела по всем эпизодам. Расследования продолжаются.