Мошенники развели 71 хабаровчанина на 18,8 млн рублей за неделю

Злоумышленники использовали разные схемы обмана. В двух случаях людям звонили с предложением забрать несуществующую посылку и оплатить её онлайн, в одном — навязывали замену полиса ОМС, в шести — предлагали продлить договор связи. Ещё 13 раз лжесотрудники банков и силовых структур убеждали перевести деньги на «безопасные счета», а в семи случаях мошенники взламывали аккаунты в соцсетях, выпрашивая деньги от имени знакомых.